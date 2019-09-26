الطائف 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأقامت جمعية الثقافة والفنون بالطائف مساء اليوم احتفالاً فنياً متنوعاً بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة.وتضمّن الاحتفال العديد من الفقرات الفنية المتنوعة حيث شارك المصورون الفوتوغرافيون في ورشة العمل المخصصة للتصوير الفوتوغرافي و المعرض الفوتوغرافي المصاحب للاحتفال بالإضافة إلى أستيديو التصوير المخصص لتصوير البورتريه.قدّم عدد من الفنانين التشكيليين رسومات تشكيلية مباشرة عبّرت عن حب الوطن والولاء لقاداته، بالإضافة إلى مشاركة الخطاطين في كتابة العبارات الوطنية وأسماء الزوار لمقر الفعاليات.وانطلقت بعد ذلك فقرات الحفل الخطابي الذي أخرجه الفنان صديق حسن حيث تضمّنت مشاركات من الفلكلور الشعبي لفرقة السيوف وفرقة الأصالة الفنية وفرقة نخبة بني مالك الشعبية كما قدّم المنشد سعيد بن عقدان المالكي بعنوان قبلة العالم من كلمات الشاعر محمد بن حوقان المالكي ، وتضمّن الحفل أغنية وطنية للفنانين "عبد العزيز بن مانع ، عبدالرحمن محمد ، أسامة عبدالرحمن" وأغنية وطنية من ألحان وغناء رئيس لجنة الفنون الموسيقية بالجمعية الفنان سعد العاطف.وتضمّنت فقرات الحفل مشاركة الشاعرة سهام أبو طالب ، والشعراء "فهد بن خالد ، فيصل بن هلال الجعيد ، فهد العرابي" معبّرين من خلال قصائدهم عن حبهم و ولاؤهم للوطن.وأعلن خلال الحفل أسماء الفائزين في المسابقتين التي أعلنت عنها "الجمعية" مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصل على المركز الأول في فرع التصوير الفوتوغرافي المصورة فائزة السالمي مناصفة مع المصورة منى الشلوي، فيما حصلت على المركز الثاني المصورة هنادي البيشي، وحصل على المركز الثالث المصور حسام اليحيوي، وفي فرع الخط العربي حصل الخطاط مشهور الجعيد على المركز الأول وحصل على المركز الثاني الخطاط مصطفى البدراني ، فيما حصل على المركز الثالث الخطاطة أمل سراج.وتخلل الحفل السحب على 40 جائزة للحضور عبارة عن رحلات سياحية لقرية الكر الترفيهية مقدّمة من شركة الطائف للاستثمار والسياحة، سلّمها ممثل الشركة الأستاذ أحمد الشهراني.// انتهى //00:08ت م0335