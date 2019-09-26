محايل 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسشارك أهالي محافظة محايل في الاحتفال الرسمي الذي أقامته بلدية المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 "همة حتى القمة " في مقر جادة محايل ، وقد اقيم الحفل بحضور محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع وعدد من القيادات الأمنية والإدارية، وتجول المحافظ المكلف على المعارض واستمع لشرح مفصل عن أقسامها وأركانها .واشتمل الحفل الرسمي على قصائد واوبريت وطني ومشاركة عدد من الشعراء والفرق الشعبية التي قدمت لوحات منوعه من الفلكلور الشعبي .وشارك رئيس البلدية في الحفل الرسمي بكلمة قال فيها "أتشرف بتهنئة القيادة الرشيدة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني 89 ، داعيًا الله أن يحفظ الله بلاد الحرمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان"، مؤكداً أن البلدية بذلت قصارى جهدها للاحتفال بالمناسبة العزيزة على الجميع، بهدف مشاركة الأهالي فرحتهم، وإسعادهم بالعديد من الفعاليات المختلفة.ونيابةً عن الأهالي ألقى فيصل آل مخالد كلمة بين من خلالها أن اليوم الوطني مناسبة تتكرر لتجديد الولاء والحب للقيادة التي صنعت وطنًا وضع مكانته بين دول العالم المتقدم وأصبح بين الدول التي تسهم في الأعمال الإنسانية في مختلف بقاع الأرض، مشيراً إلى أن مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجدد غرس الولاء لهذا البلد في نفوس الأبناء والتأكيد علي عدم الانجراف خلف تيارات هدامة تسعى لنشر الفوضى وإعاقة قطار التنمية في مختلف المجالات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.الجدير بالذكر أن الحفل شهد حضورا وتفاعلا كبيرا من أهالي المحافظة أثبت مدى حب الوطن الكبير لهذا الوطن الغالي.//انتهى//00:12ت م0336