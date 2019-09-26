نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأعلنت مملكة البحرين عن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية سان مارينو، حيث تم التوقيع على اتفاق حول ذلك بين البلدين، وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، وذلك بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين قد اجتمع مع وزير الشؤون الخارجية والسياسية بجمهورية سان مارينو نيكولا رينزي، و وقع الطرفان على اتفاق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في خطوة تعكس الرغبة المتبادلة في تطوير علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.// انتهى //00:28ت م0338