عدن 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأعلن وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح، اليوم، تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بتكلفة إجمالية تبلغ 75.5 مليون دولار بدعم من الاتحاد الأوروبي.وقال خلال مشاركته في تدشين مؤتمر مشروع الصمود والحكم المحلي، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، إنه "سيتم خلال البرنامج تعزيز نظام الحكم المحلي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات وتطوير الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، ودعم مشاريع تنمية السلطات المحلية تنفيذها".وشدد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، على ضرورة تضافر الجهود الدولية في تقديم مزيد من الدعم لليمن ومساندة جهود الحكومة في توفير الخدمات لكل المواطنين في جميع محافظات البلاد.وأكد أن حكومة بلاده تعمل جادهةً لضمان تعزيز الاستقرار والتنسيق مع المانحين لتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في التخفيف من حالة البطالة واستقطاب فرص العمل وتوفير كافة الخدمات المرتبطة بالحياة اليومية.// انتهى //00:42ت م0342