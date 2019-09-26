نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسدعا الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى التصدي للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس خاصة في أعقاب القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مجدداً الدعوة في ذات الاطار إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.جاء ذلك في البيان الختامي الصادر اليوم عن الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد برئاسة وزير خارجية جمهورية العراق محمد علي الحكيم الاثنين الماضي في نيويورك على هامش الشق رفيع المستوى للدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وتداول المجلس آخر تطورات القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، وبعد استماعه إلى إحاطة من معالي وزير الخارجية لدولة فلسطين، أكد على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الجامعة الاخيرة والبيان الوزاري الصادر عن الدورة غير العادية الطارئة لمجلس الجامعة والمتضمنة التصدي في المحافل الدولية للتصريحات غير القانونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية وشواطئ البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات.وجدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الاونروا) وبأغلبية ساحقة، لثلاث سنوات قامدة، مشدداً على ضرورة العمل لسد العجز المالي المقدر بـ 120 مليون دولار.وشدد المجلس في نفس الأطار على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وفق حل الدولتين، وعلى قاعدة المرجعيات الدولية الثابتة بما في ذلك القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى حشد الدعم والتأييد الدوليين للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف.// انتهى //01:02ت م0345