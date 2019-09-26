جيزان ٢٦ محرم 1441 هـ الموافق ٢٥ سبتمبر 2019 م واساحتفت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان اليوم ، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89 الـ " همة حتى القمة" بحضور نائب مدير عام خدمات المياه بالمنطقة باسم بن حسن الأمير مدير ومنسوبي الإدارة.وتضمن الحفل العديد من الفعاليات وعرض مسيرة التوحيد التي تعكس صور التلاحم بين القادة والشعب.وأكد نائب مدير خدمات المياه بجازان أن الإدارة احتفت بهذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب السعودي كافة التي يتجدد فيها الولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم والقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله_ .ورفع المهندس الأمير باسمه ونيابة عن منسوبات الوحدة التهاني للقيادة الرشيدة ، سائلة الله تعالى أن يحفظ الوطن من كيد الكادين وأن يديم على بلادنا العزيزة نعمة الأمن والأمان.//انتهى//01:18ت م0348