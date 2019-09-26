جيزان ٢٦ محرم 1441 هـ الموافق ٢٥ سبتمبر 2019 م واساحتفى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان اليوم ، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية بحضور مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وذلك بقاعة الاحتفالات بالفرع.وألقى مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان كلمة بهذه المناسبة، استعرض فيها جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله- في توحيد هذا البلد وما قام به من القضاء على الفتن ، حتى أصبح الجميع ينعم بالأمن والاستقرار .ودعا الشيخ المدخلي الجميع لمضاعفة الجهود وبذل كل ما يعود بالخير على الفرد والمجتمع ، ومراعاة الله تعالى في السر والعلن ، والولاء والانتماء لهذه البلاد الغالية والسمع والطاعة لولاة أمرنا - حفظهم الله -, والمحافظة على اللحمة الوطنية ، ومقدرات ومكتسبات الوطن .ورفع في ختام كلمته باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وكرم خلال الحفل أقدم إمام ومؤذن بمدينة وتضمن الحفل العديد من الكلمات والفقرات المعدة بهذه المناسبة.// انتهى //01:20ت م0349