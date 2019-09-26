سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير

الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
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نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس
ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫الأستاذ عادل بن أحمد الجبير‬ وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير.
ويأتي الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.
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01:39ت م
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