سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس
ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير.
ويأتي الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.
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