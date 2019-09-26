نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫الأستاذ عادل بن أحمد الجبير‬ وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير.ويأتي الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.// انتهى //01:39ت م0353