نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزيرة خارجية مملكة السويد أن ليند، ووزير خارجية جمهورية الباراغواي أنطونيو ريفاس، ووزيرة خارجية مملكة النرويج إينه إريكسن، ووزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، ووزير خارجية نيبال براديب جيوالي.كما التقى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي، ووزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش.وجرى خلال اللقاءات التي كانت على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الاطراف المعنية.// انتهى //01:55ت م0354