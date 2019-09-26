محايل 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واستفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي آل دلبوح اليوم مستشفى المجاردة العام , ضمن جولاته على عدد من المرافق الحكومية ، واطلع على سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى العام للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة .والتقى المحافظة خلال الجولة بعدد من المرضى واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم على المستشفى والخدمات المقدمة لهم .كما التقي بالمدير المناوب ومنسوبي المستشفى وبحث معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والسبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، كما ناقش احتياجات المحافظة من أجهزة طبية وكادر طبي وتمريض وصيدلة ورفع الطاقة الاستيعابية نظرا لقرب الموسم وتدفق الكثير من الزوار والسائحين للمحافظة .وأكد آل دلبوح أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق، ومناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم .//انتهى//01:55ت م0355