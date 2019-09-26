نيويورك 26 محرم 1441هـ الموافق 25 سبتمبر 2019م واسنوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بإعلان المملكة العربية السعودية اليوم استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين لليمن في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.وأوضح معاليه أن إعلان المملكة يأتي في ظل الظروف والأوضاع الصعبة التي تشهدها اليمن، إلى جانب ما قدمته وتقدمه المملكة من جهود إنسانية وإغاثية مستمرة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن.وأكد أن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على قيادة المملكة الرشيدة وحرصها على نصرة أشقائها في اليمن ومساعدتهم والتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الحرب، وللحفاظ على مقومات الدولة اليمنية ومقدراتها، ومصالح شعبها الكريم ووحدة وسلامة أراضيه.// انتهى //02:07ت م0357