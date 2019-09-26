جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساختتمت مساء اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ ٨٩ ضمن الفعاليات المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون تحت شعار "همة حتى القمة" وسط حضور وإقبال كبير من أهالي وزوار محافظة جدة.وفي بداية الاحتفال ألقيت كلمة اللجنة العليا المنظمة القاها رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أكد خلالها على أن مناسبة اليوم الوطني التي تحل علينا كل عام غالية على كل مواطن ومواطنة وتسمو من خلالها مشاعر الحب الصادق لوطننا الغالي وقيادته التي حققت لأبناء هذا الوطن الحياة الكريمة.واشتملت فعاليات اليوم الختامي على معرض فني احتوى على لوحات تشكيلية وفعاليات ثقافية وفنية منوعة اشتملت على عدد من الفقرات والمشاركات الشعرية والقصائد الوطنية وعروض وفلكلورات شعبية والعرضة السعودية.// انتهى //02:09ت م0360