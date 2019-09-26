نيامي 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسبدعوة من دولة رئيس البرلمان (الجمعية الوطنية)، أوسيني تيني، حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، تركي بن ناجي العلي، افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الثانية الاعتيادية في النيجر لهذا العام، بمقر الجمعية الوطنية بالعاصمة نيامي.وحضر الحفل الوزراء ومسؤولو الحكومة وبعض رؤساء البعثات وممثلي عن المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى جمهورية النيجر.يذكر أن الدورة الحالية للبرلمان النيجري المعروفة بدورة الميزانية ستخصص لمناقشة موازنة الدولة للعام القادم 2020 التي اقرها مجلس الوزراء النيجري قبل اسبوع وتقدر بـ 2266.15 مليار فرنك افريقي // 3.8مليار دولار//.//انتهى //02:10ت م0361