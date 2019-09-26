جدة 26 محرم 1441هـ الموافق 25 سبتمبر 2019م واسثمن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية اليوم، استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين لليمن في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.وأكد معاليه، أن الأمانة العامة تتابع بقلق الوضع الإنساني في اليمن، مشيداً في هذا الصدد بالمساعدات الإنسانية المتنوعة التي قدمتها وتقدمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.// انتهى //02:21ت م0363