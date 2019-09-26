جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسغادر دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له, جدة مساء اليوم.وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق - , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر والقنصل العام لجمهورية العراق أحمد حسن زهير.// انتهى //02:27ت م0365