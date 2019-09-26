الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يتطرق مع وزير الدفاع الأمريكي الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية دفاعية إلى المملكةأمير حائل يدشن عيادة صحة المرأة والطفلالمملكة تعلن استكمال تسديد تعهدها في مؤتمر المانحين لليمنالمملكة: نولي التغطية الصحية الشاملة اهتمامًا بالغاً للوصول إلى مستهدفاتها بحلول 2030وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ 12 لمجموعة الحكومات العالميةالجبير يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشميرالجبير: طريقة تعامل المملكة مع الاعتداءات ضد المنشآت النفطية ستعلن في الوقت المناسبوزير الطاقة: استعادة القدرة الإنتاجية يؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالميةآل جابر: إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها يؤكد حرصها على رفع المعاناة عن الشعب اليمنيمنظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لوقف مصادرة الحكومة الإسرائيلية الممنهجة لأموال الفلسطينيينالدول العربية تؤيد جميع التدابير التي تتخذها المملكة لصد أي عدوانالرئيس اليمني يجدد تمسك حكومة بلاده بخيار السلامترمب: من غير المعقول أن يطلب عزلي بسبب محادثة هاتفية// يتبع //06:07ت م0003