عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يتطرق مع وزير الدفاع الأمريكي الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية دفاعية إلى المملكة
أمير حائل يدشن عيادة صحة المرأة والطفل
المملكة تعلن استكمال تسديد تعهدها في مؤتمر المانحين لليمن
المملكة: نولي التغطية الصحية الشاملة اهتمامًا بالغاً للوصول إلى مستهدفاتها بحلول 2030
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ 12 لمجموعة الحكومات العالمية
الجبير يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير
الجبير: طريقة تعامل المملكة مع الاعتداءات ضد المنشآت النفطية ستعلن في الوقت المناسب
وزير الطاقة: استعادة القدرة الإنتاجية يؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية
آل جابر: إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها يؤكد حرصها على رفع المعاناة عن الشعب اليمني
منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لوقف مصادرة الحكومة الإسرائيلية الممنهجة لأموال الفلسطينيين
الدول العربية تؤيد جميع التدابير التي تتخذها المملكة لصد أي عدوان
الرئيس اليمني يجدد تمسك حكومة بلاده بخيار السلام
ترمب: من غير المعقول أن يطلب عزلي بسبب محادثة هاتفية
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