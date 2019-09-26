وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( «مطار المؤسس».. مسيرة المنجزات مستمرة):مسيرة المنجزات وتحقيق الطموحات ورسم الأهداف في السعودية متواصلة ولن تتوقف، وما إن ينتهي مشروع تنموي إلا ويتم الإعلان عن مشروع جديد وتدشين آخر.وأوضحت أن جدة شهدت يوما تاريخيا من نهضتنا أمس الأول (الثلاثاء)، عندما افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد (صالة رقم 1)، والمحطة 5 (الأخيرة) من محطات قطار الحرمين السريع.وأضافت : ويعد «مطار المؤسس» الجديد، واحدا من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويا، فهو منجز عملاق يضاهي بتصاميمه المعمارية أحدث المطارات العالمية، وسيكون له دور فريد في خدمة ضيوف الرحمن.وبينت أن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل العامودي، أكد خلال الافتتاح أن الكثير من الكوادر السعودية الشابة أسهموا بدرجة كبيرة في إنجاز مراحل هذا المطار، بدءا من التخطيط والتصميم وانتهاء بالبناء والإشراف والتشغيل، مستفيدين من الرعاية الكريمة التي توليها حكومتنا الرشيدة للإنسان السعودي، بصفته الوسيلة والهدف الرئيسي لتحقيق التنمية المنشودة.وأعتبرت أن هذا أمر يشعر كل مواطن بالفخر والاعتزاز بقيادته وبلده ونهضتها وسواعدها.// يتبع //06:07ت م0004