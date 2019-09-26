وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تحفيز القطاع الصناعي):يعكس قرار مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، لمدة خمس سنوات، اعتباراً من 01 أكتوبر 2019 الاهتمام والتشجيع الذي توليه حكومة خادم الحرمين للقطاع الصناعي، للدور المهم الذي يحمله هذا القطاع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة، والحفاظ على مستويات تنافسيتها، حيث تسعى الدولة حالياً لدفع القطاع الصناعي نحو المزيد من النمو والحركة وتحقيق رؤية المملكة 2030، اعتماداً على مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.وأضافت :ولكون هذه الرؤية تمر حالياً بمرحلة التنفيذ، ويتم أثناء المرحلة رصد تفاعل القطاعات الاقتصادية، مع القرارات السابقة، تحملت الدولة المقابل المالي على المنشآت الصناعية، لتجنب أي تباطؤ في نمو القطاع، خاصة أن مستويات نمو القطاع الخاص التي يُعتمد عليها لتحقيق أهداف رؤية 2030 -كما صرح بذلك عدد من الوزراء- تستوجب حدوث نمو للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 % سنوياً، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بـ1.6 تريليون ريال.ورأت أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أبرز برامج رؤية 2030، ويحقق نحو ثلث مستهدفات الرؤية، وجهود الدولة لدعم القطاع الصناعي متواصلة ولم تتوقف، والبرنامج يسعى إلى تحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية، لربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، والقطاع الصناعي استبشر خيراً بإعلان وزير الصناعة أيضاً أن قرارات دعم القطاع الصادرة تشمل أيضاً دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية.وبينت أن تثبيت أسعار الطاقة، سيضمن لمصانعنا الوطنية المحافظة على ميزتها التنافسية، المتمثلة في جاذبية أسعار الطاقة، ويجنبها تحمل المزيد من التكاليف الإنتاجية، خاصة أنها تعيش حالياً منافسة خارجية حامية، كما يحدث حالياً في قطاع البتروكيميائيات العالمي.وأعتبرت أن الصناعة خيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل وتوليد الفرص الوظيفية، تمشياً مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، وحجم رأس المال المستثمر في الصناعة يتزايد عاماً بعد عام حتى وصل إلى حوالي 952 مليار ريال في الربع الأول من 2019، وخلال الفترة الماضية صدرت العديد من الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تحويل المملكة لتكون بيئة جاذبة ومنافسة عالميًا، وتعزز تنافسيتها في جميع القطاعات، والجميع متفائل بمستقبل الصناعة السعودية وتجربة الصناعات البتروكيميائية السعودية خير مثال في المنافسة والحضور العالمي.// انتهى //06:08ت م0006