المدينة المنورة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياحاً سطحية وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية الأفقية.وأشارت أن الحالة تشمل المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع, وذلك ابتداءً من التاسعة صباحاً, وتستمر حتى التاسعة مساءً اليوم الخميس.// انتهى //08:18ت م0009