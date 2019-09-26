نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير خارجية مملكة البحرين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الليلة الماضية مع وزيرة خارجية مملكة النرويج إيني إريكسن سوريدي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها لمستويات أكثر تقدما في شتى الأصعدة ،بالإضافة إلى تعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //08:39ت م0012