الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأسفرت انتخابات الجمعية السعودية للطب الوراثي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورته الرابعة التي تستمر ثلاث سنوات بإشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن انتخاب الدكتور صالح بن محمد الغامدي استشاري أبحاث الجينات الطبية رئيساً لمجلس إدارة الجمعية خلفاً للدكتور زهير بن عبدالله رهبيني .كما تم انتخاب الدكتورة أمل الهاشم نائباً له ، فيما أسندت مهمة الأمانة المالية للدكتور عبدالوهاب الذيب ، وأمانة المجلس للدكتور أحمد الفارس ، وضم مجلس الجمعية الجديد أيضاً الدكتور زهير رهبيني ، والدكتور عيسى فقيه ، والدكتور محمد المناعي ، والدكتور محمد الحامد ، والدكتور حازم نجار ، والدكتور فؤاد المطيري ، والدكتورة وفاء عبيد ، والدكتور ماجد الفضل .وقدم "الغامدي" شكره لكل من أسهم في دعم رسالة الجمعية التي ما كان لها أن تستمر في خدمة الطب الوراثي دون دعم الحكومة الرشيدة، ومتابعة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، منوهاً بجهود زملائه من أعضاء المجالس السابقة الذين أسهموا في رسم رؤية الجمعية وتوسع جهودها وضمان استدامة دورها في مكافحة الأمراض الوراثية ونشر الوعي بشأنها ، راجياً من الله تعالى كل التوفيق للمجلس الحالي الذي يقود الجمعية للمراحل المتقدمة التي تواكب رؤيتها المستقبلية .والدكتور الغامدي ، حاصل على البكالوريوس في التقنية الطبية من جامعة الملك عبدالعزيز ، والدبلوم العالي من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، والماجستير من جامعة ويلز ببريطانيا ، والدكتوراة من جامعة نوتنجهام ببريطانيا ، والزمالة الأمريكية في علم الأمراض الخلوية ، والزمالة الدولية في ذات العلم ، عمل في وزارة الحرس الوطني في عدة مناصب وظيفية حيث رأس مركز الجينوم في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ، متدرجاً في وظائفه من باحث إلى باحث رئيس إلى أن أنتقل إلى مدينة الملك فهد الطبية مؤخراً إستشارياً للأبحاث الجينية والجودة، وهو حالياً مدير إدارة الأبحاث التطبيقية والإكلينيكية بمركز الأبحاث بمدينة الملك فهد الطبية، ومدير قسم اعتماد الجودة بالمدينة، وله العديد من البحوث المنشورة في عدد من المجلات الدولية وحضر العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى عضويته في بورد الجمعية السعودية للطب الوراني، ومنظمة الشرق الأوسط للعلوم البيولوجية ، وعضواً مؤسساً لجمعية الموت الخلوي السعودية .الجدير بالذكر ، أن الجمعية السعودية للطب الوراثي قد تأسست في عام 1429هـ تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتعد أول جهة علمية متخصصة بمجال الطب الوراثي في المملكة ، وتستهدف تنمية وتطوير الفكر والأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجالات الطب الوراثي، وتبادل الإنتاج العلمي بين المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج المملكة ، والإسهام في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الطب الوراثي ، ورفع مستوى الوعي الصحي الوراثي لدى المجتمع.// انتهى //08:43ت م0013