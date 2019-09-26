الداير 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفت محافظة الداير أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، الذي أقيم بالمركز الحضاري التابع لبلدية الداير, بحضور المحافظ نايف بن ناصر بن لبدة .ودشّن بن لبدة المعرض الوطني للجهات الحكومية الأمنية و المدنية والأهلية، واطلع على محتوياته ومعروضاته ومنها ركن ضم لوحات تحمل اسماء شهداء الوطن بالمحافظة، إلى جانب ركن الفن التشكيلي الذي نظمه فريق كلمات و ألوان، وركن التصوير الفوتوغرافي والمرسم الحر المخصص للأطفال.وتضمن الحفل كلمات وقصائد شعرية وطنية ولوحات فنية وعروض الألعاب النارية ابتهاجًا بفرحة الأهالي بذكرى اليوم الوطني, إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة مثل جناح الأسر المنتجة، وركن التراث الشعبي ومسرح الطفل.// انتهى //08:52ت م0014