الحرث 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساستقبل محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي، بمكتبه في مقر المحافظة أمس، فريقاً علمياً من جامعة جازان والهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة جازان، حيث يقف الفريق حالياً على عدد من المواقع الأثرية بالحرث لدراستها وحصرها ضمن موسوعة خاصة بالمواقع الأثرية بمنطقة جازان تقوم الجامعة على إعدادها.وأشاد الألمعي بجهود الجامعة وهيئة السياحة في حصر المواقع الموجودة في منطقة جازان والعناية بها وتقديمها كخدمة للوطن وللمجتمع .يذكر أن الفريق العلمي زار عدداً من المواقع الأثرية في المحافظة منها قلعة العدن، ومسجد المحازره الأثري بقرية المقلوع، واطلعوا على مقتنيات المتحف الخاص بالمواطن علي بن علي المحزري وما يضمه بين أرجائه.// انتهى //09:12ت م0018