صبيا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا في منطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان " فقه القرآن والسنة "، يلقيه عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة محمد بن شامي شيبة، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش، بعد صلاة المغرب , كما ينظم المكتب في نفس اليوم لقاءً مفتوحاً للجاليات، وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة .ويأتي الدرس العلمي واللقاء المفتوح ضمن المناشط التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي .// انتهى //10:28ت م0032