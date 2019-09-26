عام / تعاوني الملحاء ينظم درساً علمياً ولقاء مفتوحاً
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
صبيا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا في منطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان " فقه القرآن والسنة "، يلقيه عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة محمد بن شامي شيبة، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش، بعد صلاة المغرب , كما ينظم المكتب في نفس اليوم لقاءً مفتوحاً للجاليات، وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة .
ويأتي الدرس العلمي واللقاء المفتوح ضمن المناشط التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي .
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10:28ت م
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