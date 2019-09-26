الريث 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفل أهالي مركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث الليلة الماضية، بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بحضور محافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن .ونوه رئيس المركز سحمان بن مبارك السبيعي، إلى ما تعيشه البلاد من أمجاد وما تحقق لها من تنمية وإنجاز وتطور، مرجعاً ذلك إلى الله تعالى ثم بفضل الجهود المخلصة التي يبذلها قادة هذه البلاد المباركة ، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ اللذين يواصلان مسيرة البناء والتنمية محققين لوطنهم وأبناء شعبهم وأمتهم المجد والعزة والرفعة.واشتمل الحفل على الأناشيد والقصائد الشعرية الوطنية، بالإضافة إلى تكريم الرعاة والجهات المشاركة.// انتهى //10:40ت م0033