الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واستنظم كلية التربية بجامعة الملك سعود يوم الخميس 4 صفر 1441 هـ, فعالية اليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون الشباب .. مستقبل المهنة", وذلك برعاية معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر, وبحضور عدد من القيادات التربوية في الجهات التعليمية المختلفة .ويأتي الاحتفاء بيوم المعلم في كلية التربية بالشراكة مع وزارة التعليم وتعليم الرياض, كما يشارك في المعرض المصاحب العديد من الجهات ذات العلاقة بالمعلم من داخل وخارج الجامعة كمكتب التربية العربي لدول الخليج, وشركة تطوير للخدمات التعليمية, والأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز، وشركة تطوير لتقنيات التعليم, والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي, إضافة لعدد من الجهات من داخل الجامعة مثل الجمعيات العلمية والمركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية والأقسام العلمية بكلية التربية.ويتضمن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم عدة فعاليات, حيث تقام ندوة يشارك بها جهات عدة تتناول المعلم ومكانته وإعداده واستشراف مستقبل مهنة التعليم، كما ستعقد عدة دورات وورش تدريبية موجهة للمعلمين والطلبة الذين يتم أعداهم حالياً ليصبحوا معلمي المستقبل، وتستهدف في ذلك أكثر من 200 معلم ومعلمة، وسيصاحب ذلك معرضاً يضم عدة أجنحة تمثل جهات ذات علاقة بالتعليم والمعلم.الجدير بالذكر ان كلية التربية تحتفي كل عام بهذه المناسبة إيماناً منها بأهمية التفاعل مع كل المناسبات ذات العلاقة برؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص بناء الإنسان والثروة البشرية .// انتهى //10:53ت م0038