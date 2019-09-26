اقتصادي / المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة الخامسة لهذا العام 2019م لاستيراد كمية 1,020,000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ديسمبر 2019 - يناير 2020.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 17 باخرة، بواقع 14 باخرة لموانئ المملكة على البحر الاحمر، و 3 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأفاد المهندس الفارس أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
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