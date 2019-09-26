الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة الخامسة لهذا العام 2019م لاستيراد كمية 1,020,000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ديسمبر 2019 - يناير 2020.وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 17 باخرة، بواقع 14 باخرة لموانئ المملكة على البحر الاحمر، و 3 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.وأفاد المهندس الفارس أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.// انتهى //10:54ت م0039