حائل 27 محرم 1441 هـ الموافق 26سبتمبر 2019 م واساحتفى طلاب جامعة حائل أمس باليوم الوطني الـ 89 في الحفل الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, وذلك على مسرح كلية المجتمع في المدينة الجامعيةوقال معالي مدير الجامعة : إن هذه المناسبة هي استحضار لجهود المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – الذي استطاع مع رجال الوطن تحقيق أهم وحدة وطنية عربية في العصر الحديث وحدة بدلت حال الأرض من مناطق متفرقة وقبائل متناحرة إلى وطن يستظل فيه الجميع وينعمون بخيره تحت راية التوحيد .واشتمل الحفل على كلمة لطلاب الجامعة وقصيدة شعرية وعرض خاص باليوم الوطني لفيلم (هُنَا) من إنتاج تلفزيون الجامعة, بالإضافة إلى أوبريتًا غنائيًا.وفي نهاية الحفل كرم معالي مدير الجامعة المشاركين في فعاليات اليوم الوطني المختلفة والفائزين في مسابقات اليوم الوطني من طلاب الجامعة والفائزين في سباق اختراق الضاحية .// انتهى //11:04ت م0040