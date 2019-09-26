بريدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسالتقى مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح اليوم، متطوعي الدفاع المدني المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن الذين صدر لهم قرار منحهم نوط الحج نظير مساهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.ونوه الصالح بجهود المتطوعين وتفاعلهم مع المبادرات والبرامج التطوعية التي تنفذها شعبة المتطوعين بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، مقدماً لهم شهادات الشكر نضير هذا العمل المتميز.من جانبهم ثمن المتطوعون دعم مدير الدفاع المدني بالمنطقة وتشجيعه للمتطوعين وتذليله لجميع الصعوبات التي تعيق أداء أعمالهم.// انتهى //12:29ت م0071