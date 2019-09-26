سكاكا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعيًن حديثاً بالمنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي.ورحب سمو الأمير فيصل بن نواف في بداية اللقاء, بالدكتور العنزي، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.وأعرب الدكتور العنزي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على الدعم الذي يحظى به الفرع من قبل سموه.// انتهى //12:29ت م0072