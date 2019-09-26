المدينة المنورة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسانطلقت في رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة اليوم, منافسات مسابقة "رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف المركزية للشباب" التي تستمر لمدة خمسة أيام, بمشاركة 80 شاباً يمثلون مكاتب الهيئة العامة للرياضة بمختلف مناطق المملكة.وتهدف المسابقة التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة إلى العناية بكتاب الله الكريم، وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحثّ الشباب على تلاوة وحفظ القرآن الكريم, وتدبر معانيه وأحكامه, كما تهدف إلى إذكاء روح التنافس الشريف بين الشباب واستثمار أوقاتهم فيما ينفعهم، وتوطيد أواصر الإخوة بين الشباب من مختلف مناطق بلادنا الحبيبة, واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب في هذا المجال الكريم وتوطيد أواصر الأخوة بين الشباب في مختلف المناطق.وتتضمن المسابقة قسمين (القرآن الكريم, والحديث الشريف) وتشمل ثلاثة أفرع, حيث يتطلب الفرع الأول حفظ وتجويد وتفسير عشرون جزءاً من القرآن الكريم, وتحضير وقراءة 70 حديثًا من باب "فضل الذِّكر والحثّ عليه، إلى باب فضل الدعاء بظهر الغيب".ويتنافس المتسابقون في الفرع الثاني على حفظ وتجويد عشرة أجزاء من القرآن الكريم, وتحضير وقراءة 50 بابًا عن "فضل السلام والأمر بإفشائه، إلى باب عيادة المريض"، وفي الفرع الثالث والأخير، يطلب من المتسابقين حفظ وتجويد خمسة أجزاء من القرآن الكريم. تحضير وقراءة 30 حديثًا من "باب فضل قراءة القرآن الكريم، إلى باب فضل الاجتماع على القراءة .واشترطت لجنة المسابقة أن يكون المتسابقين من منسوبي الأندية الرياضية والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم و أن يتم اختيار الشباب بعناية.// انتهى //12:31ت م0074