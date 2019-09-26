جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسوقعت وزارة النقل اليوم , مذكرة تعاون مع معهد الإدارة العامة، تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المثمر في مجال تدريب وتأهيل منسوبي الوزارة في مختلف البرامج التدريبية والتأهيلية في التخصصات والبرامج المختلفة وفقاً لأحدث المعايير التعليمية.ووقع المذكرة كل من معالي نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة، المشرف العام على مركز الأعمال الدكتور مشبب القحطاني.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة لرفع مستوى العاملين في وزارة النقل، وزيادة نسبة الجودة في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع.وأكد المهندس الدلامي أهمية الاتفاقية التي ستُسهم في تطوير أداء وتدريب منسوبي الوزارة ، وزيادة نسبة الإنتاجية التي تسعى إليها، عاداً معهد الإدارة من المعاهد الرائدة في مجال التدريب والتطوير.من جانبه أبدى الدكتور القحطاني سعادته بهذه الاتفاقية التي تصب في مصلحة تطوير الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال تعاون الجهات الحكومية، وتبادل الخبرات بينها، متمنياً أن تكون هذه الاتفاقية في مصلحة الطرفين.// انتهى //12:32ت م0075