بريدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنظمت جامعة القصيم أمس، بالتعاون مع كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالجامعة، ندوة علمية بعنوان "المواطنة في السيرة النبوية"، وذلك بمقر كلية التربية بالمدينة الجامعية للرجال، وكلية العلوم والآداب ببريدة للنساء.وأوضح المشرف على الكرسي الدكتور عبدالرحمن الرميح أن الندوة تهدف لتأصيل عناية الشريعة بالمواطنة، وتسليط الضوء على الأحداث التي تدل على اهتمام النبي - صلى الله عليه وسلم- بالمواطنة الصالحة قولاً وفعلاً وتقريراً.وتضمنت الندوة عدداً من المحاور: مفهوم المواطنة، وواجبات المواطنة من خلال السيرة النبوية، حقوق المواطنة من خلال السيرة النبوية، أثر المواطنة على الحياة العامة من خلال السيرة النبوية، وسائل تحقيق المواطنة لدى شعب المملكة من خلال تطبيقات السيرة النبوية.// انتهى //12:34ت م0076