الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم رفع حظر استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية، بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة.وأكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة اليمنية على تسهيل آلية استقبال الشحنات والمنتجات الغذائية من الجمهورية اليمنية، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الغذاء.وكانت المملكة قد فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً.مما يذكر أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن عملت على التواصل مع وزير الزراعة اليمني عثمان بن حسين مجلي الذي عمل من خلال مؤسسات ومكاتب وجمعيات وزارة الزراعة اليمنية على توعية منتجي الرمان واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المنتج وضمان تصديره للمملكة ودول المنطقة .وقد التقى الدكتور هشام الجضعي في مقر الهيئة سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة ووكيل وزارة الزراعة اليمنية للبدء في السماح في استقبال أول دفعه بدءا من اليوم وفق الإجراءات المتفق عليها.// انتهى //12:39ت م0078