تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأقامت إدارة الدفاع المدني بمركز حالة عمار التابع لمنطقة تبوك أمس، ندوة تعريفية تحت عنوان "مسؤولي السلامة مهام وواجبات"، ضمن فعاليات حملة السلامة "وعيكم..نجاة" التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة.واستهدفت الندوة مسؤولي السلامة بالمنشآت الحكومية والأهلية، وتضمنت محاور الندوة شرح أنظمة السلامة بالمنشآت ومهام وواجبات مسؤولي السلامة وكيفية إعداد خطط الطوارئ والإخلاء للمنشآت، كما وُزّعت نسخ من لائحة المختصّ بأعمال السلامة على الحضور.// انتهى //12:43ت م0080