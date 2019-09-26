الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنظم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ممثلاً بقسم الخدمة الاجتماعية الطبية بالرعاية الصحية المنزلية, بالتعاون مع جمعية الزهايمر بالرياض, أمس, ورشة عمل تحت عنوان " كيف ترعى مريض الزهايمر والدعم النفسي والاجتماعي لأسر مرضى الزهايمر" تزامنا مع اليوم العالمي للزهايمر وذلك في مقر المستشفى بالرياض في إطار البرامج التوعوية التي ينفذها المستشفى تزامنا مع هذه الذكرى سنوياً.وأوضحت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية الطبية في الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى أماني بنت فهد الدوسري أن هذه الورشة تأتي برعاية سعاد المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الدكتور محمد بن ناصر العومي، وبمشاركة عدد من المختصين والمختصات في مجال العناية بمرضى الزهايمر، مشيرة إلى أن الورشة تعد بمثابة الانطلاقة لحملة توعوية يقدمها المستشفى عبر زيارات ميدانية لمنازل اسر المرضى يومي الاحد والاثنين الأسبوع المقبل .وبينت " الدوسري " أن الورشة التي نفذت اليوم حظيت بحضور لافت ومشاركة من عدد من المختصين، حيث افتتحت بمحاضرة لأخصائية التثقيف الصحي بجمعية الزهايمر الأستاذة لجين عبدالله عامر، سلطت الضوء خلالها عن نبذه تعريفية عن الخدمات التي تقدمها الجمعية للمرضى وأسرهم .وأفادت أن الورشة اختتمت بمحاضرة عن الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى الزهايمر، بينت خلالها الطرق الناجعة والأساليب المفيدة في هذا الصدد، مقدمة الشكر لجميع المشاركين في فعاليات الورشة, سائلة الله تعالى أن يمن على المرضى بالشفاء العاجل وأن يديم على المملكة عزها ورخائها واستقرارها.الجدير بالذكر أن العالم يحتفل يوم 21 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمرض ألزهايمر، ويهدف لزيادة الوعي بالمرض، والسعي لتخفيف آثاره الاجتماعية.وأخذ المرض اسمه من الطبيب الألماني (ألويس ألزهايمر) الذي وصفه في عام 1906م، بعد أن لاحظ تغيرات تشريحية في مخ امرأة توفيت بمرض عقلي غير معتاد.وبدأ الاحتفال بهذا اليوم في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1984م، عندما قدمت مجموعة من الخبراء بـمرض ألزهايمر رؤية كان هدفها: (حياة أفضل للأشخاص الذي يعانون الخرف ولذويهم)، ومنذ ذلك الوقت لم تتغير هذه الرؤية.// انتهى //12:43ت م0081