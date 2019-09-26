القريات 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسدشّن مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم برنامج " بوابة المستقبل " ، ضمن مشروع مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي.وأكد الدكتور الثبيتي أن مدارس المستقبل مدارس عالمية تجارية العصر وتستفيد من أساليب التقنية الحديثة كونها تحقق البيئة الرقمية التي تطمح إليها حكومتنا الرشيدة، والانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم المتطور القائم على التقنية الرقمية والوسائط التكنولوجية المتعددة كالسوشل ميديا.وأوضح أن المشروع يفتح للطلاب وأولياء أمورهم آفاقًا جديدة نحو التحول الرقمي ونتطلع في تعليم القريات إلى توسّع المشروع في مدارسنا قريباً بعون الله، مبيناً أن البرنامج طبق لهذا العام في 44 مدرسة للبنين والبنات.// انتهى //12:45ت م0084