موسكو 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأعلنت لجنة التحقيقات الاتحادية الروسية، اليوم ، عن إصابة 56 شخصًا إثر ارتطام طائرة ركاب روسية بأرض المدرج لدى هبوطها في مطار بمدينة بارناول الروسية غرب سيبيريا.وأفادت لجنة التحقيقات في بيان لها أن ثمة حريق اندلع في جهاز الهبوط الخلفي من الناحية اليمنى للطائرة،وهي من طراز "بوينج 767" أمريكية الصنع، بينما كانت تهبط على المدرج في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.من جهتها أوضحت شركة طيران "أزور أير" بأنه تم إجلاء جميع الركاب على الفور، بفضل الإجراءات المنسقة والمهنية لطاقم الطائرة، لافتة الانتباه إلى أن الطائرة كانت تقل على متنها أكثر من 330 شخصا.وأشارت الشركة إلى أنه قد تم فتح تحقيق بشأن احتمال وجود انتهاكات لمتطلبات السلامة الجوية.// انتهى //13:57ت م0125