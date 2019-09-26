جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب بمقر المحافظة اليوم, اجتماع اللجنة لبحث الاستعدادات والأعمال المنوطة بالجهات الحكومية والخاصة بانطلاق المعرض في دورته الخامسة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 14 - 24 ربيع الآخر ١٤٤١هـ الموافق 11 -21 ديسمبر ٢٠١٩م‬ على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض تضمن الخطط المتواصلة والمكثفة التي تسبق تدشين المعرض، ومنها دور النشر المشاركة في المعرض البالغة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، كما اطلع سموه على عناصر التجديد والتنوع في هذه النسخة المتوقع أن تكون الأميز والأكبر عن النسخ السابقة للمعرض باستقطاب 350 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة، لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من ٢٠٠ مؤلفاً ومؤلفة منصات توقيع الكتب بالمعرض.وأكد سمو الأمير مشعل بن ماجد تشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورعايته لهذا الحدث الثقافي الكبير الذي يرسخ مكانته المحلية والعربية والعالمية، ويكفل لهذا الحراك الثقافي الاستمرارية ومراعاة التجديد في تقديم المحتوى والرقي بمستوى المنتج الثقافي.ووجه سموه بضرورة التحضير الجيد من الجهات المعنية استعداداً لإطلاق هذا المعرض الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 30.000 متر مربع كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي، ووفقاً للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب، مبرزاً سموه تكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام .وأضاف سموه أن المعرض يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة، متوقعاً سموه حصد هذه التظاهرة الثقافية أعداداً كبيرة من الزائرين من مختلف شرائح المجتمع، خاصة وأنه يراعي الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراءة والإقبال على الكتاب .ودعا سمو محافظ جدة أطياف المجتمع والمهتمين بالحركة الفكرية والمعرفية لزيارة المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى عشرة أيام ، موجهاً شكره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة لمتابعة هذا الحدث لإنجاح رسالته بالصورة التي ترقى لمخزون محافظة جدة الحضاري والثقافي، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة على ما تقدمه الوزارة من استعدادات متواصلة لإخراج هذه التظاهرة بالوجه المرضي.// انتهى //13:57ت م0126