أبها 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأوضحت أمانة منطقة عسير أنها ستبدأ الأحد المقبل، في إجراء القرعة العلنية لمنح المشاركين ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن عام ( 1967م ) لـ 207 مشاركين, والمنح الصريحة لـ 733 مواطنا , إضافة الى تكملات المساحة 25٪ لـ 63 مواطنا ،وذلك بناء على ما صدر من توجيهات من المقام السامي و بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي, أن الأمانة تعتزم البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح 1020 مواطنا من المشاركين ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن عام ( 0000 م) ، والمصابين والشهداء وأصحاب المنح الصريحة والتكملات والتبديل، وذلك لمن صدرت لهم أوامر ملكية تقتضي بمنحهم أراض من الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة، وذلك بالقرعة بدءا من نهاية شهر محرم الجاري.وأفاد الحميدي أنه سيتم توزيع المنح بنظام القرعة العلنية، التي ستجري بمقر الساحة الشعبية على الحزام الدائري جنوب جوازات منطقة عسير, من الساعة التاسعة صباحا وحسب المواعيد التالية:1ـ المجموعة الأولى يوم الأحد الموافق 30 / 1 / 1441 هـ لأفراد القوات السعودية المشاركين في سوريا والأردن الذين استكملوا ملفاتهم بعد صدور الأمر باستثنائهم من شرط سبق المنح ولم يسبق أن نفذت لهم تلك المنحة .2ـ المجموعة الثانية يوم الاثنين الموافق1 / 2 / 1441 هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من (1906) إلى رقم (5259) .3ـ المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق2 / 2 / 1441 هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من (5260) إلى رقم (5517) .4- المجموعة الرابعة يوم الأربعاء الموافق3 / 2 / 1441 هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من (5518) إلي رقم (5884) .5- المجموعة الخامسة يوم الخميس الموافق 4 / 2 / 1441 هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من ( 5885) إلى رقم (6173) ، بمن فيهم الشهداء والمصابون المستكملة ملفاتهم مؤخراً .6- المجموعة السادسة يوم الأحد الموافق 7 / 2 / 1441 هـ لأصحاب المنح الصريحة ذوات المساحة البالغة 1600م2 فما فوق وكذلك أصحاب القطع الملغاة لأسباب تخطيطية وأصحاب التكملات .// انتهى //14:00ت م0127