الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسثمن معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي جهود وفعاليات الجامعات والمؤسسات الأكاديمية للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية. مؤكداً على دور الجامعات في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الوطنية في هذه المناسبة الخالدة من خلال استذكار ملحمة وبطولات خاضها المؤسس المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ مع رجالاته ومحبيه من أبناء هذه البلاد المباركة.وأوضح معاليه في تصريح له أن اليوم الوطني يعد مناسبة غالية على جميع أبناء الوطن تفخر به الأجيال ونستلهم فيه قيم النجاح وسمو الطموح المحفز لمزيد من البذل والعطاء والعمل بإخلاصٍ وتفانٍ من أجل رفعة وطننا الغالي، والإسهام في مسيرته التنموية العظيمة في المجالات كافة، للمضي قدمًا نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح تماشيًا مع رؤية 2030 . مهنئًا القيادة الرشيدة والأسرة المالكة والشعب السعودي بذكرى توحيد الوطن.ونوه معاليه بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعات من القيادة مما مكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحقيق أعلى معايير الجودة والمنافسة عالمياً في هذا المجال، بمتابعة مباشرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وسأل معالي الدكتور حاتم المرزوقي الله عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونهضتها وعزها ورخاءها وازدهارها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحاتهم، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- الصحة والعافية وأن يحفظهما من كل مكروه ويديم عزهما.// انتهى //14:00ت م0128