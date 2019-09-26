محايل 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنقل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة, وتعازي سمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة عسير، لأسرة شهيد الواجب الرقيب معيض بن أحمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وأكد الفلقي أن استشهاد الرقيب " عسيري " فخر لنا جميعاً، فقد استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه وقدم أغلى ما يملك وهي نفسه، مبيناً أن القيادة تثمن الدور الكبير الذي يقدمه هؤلاء الأبطال في الدفاع عن تراب الوطن ودحر المعتدين.من جهتهم عدّ ذوو الشهيد زيارة المحافظ المكلف ونقله تعازي القيادة الرشيدة بلسماً على قلوبهم في تخفيف الأحزان .// انتهى //14:00ت م0129