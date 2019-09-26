سنغافورة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة حضره معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء الدولة في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في سنغافورة، وعدد من أعضاء البرلمان والمسئولين السنغافوريين، ومسؤولين في وزارة الخارجية السنغافورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين في سنغافورة إضافة إلى رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية وعدد من الإعلاميين ورجال الأعمال ومدراء الشركات ومنسوبي الجامعات السنغافورية.وشارك في الحفل أعضاء السفارة والملحق العسكري المكلف في جاكرتا (غير المقيم في سنغافورة)، والملحق الثقافي وأعضاء الملحقية، وعدد من منسوبي مكاتب أرامكو وسابك والخطوط السعودية في سنغافورة والمواطنين والطلبة السعوديين المبتعثين في الجامعات السنغافورية.// انتهى //14:06ت م0130