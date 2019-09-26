لندن 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من السعوديين والعرب المقيمين في المملكة المتحدة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.جاء ذلك في تصريحات عدد من المواطنين والعرب المقيمين في بريطانيا لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، حيث أجمع المتحدثون في تصريحاتهم على أن المملكة هي حجر الزاوية والصخرة الصلبة لحفظ الأمن والاستقرار والرفاهية لأبنائها وأشقائها وأصدقائها ولمحيطها الإقليمي والدولي لما تمثله من قوة عربية وإسلامية، بوجود الحرمين الشريفين، وما تقلد به قادتها من لقب تشرفوا به واستحقوه عن جدارة وهو "خادم الحرمين الشريفين" ليقودوا الأمة عبر الوسطية والاعتدال كما ما أمر الله تعالى.ورفع الملحق الصحي السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن محمد العيسى، بهذه المناسبة، باسمه ونيابة عن زملائه من منسوبي الملحقية الصحية والمرضى السعوديين في المملكة المتحدة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، مضيفاً أنه في هذا اليوم يستشعر الجميع نعم الله تعالى التي لا تحصى، والإنجازات التي تحققها المملكة قيادة وشعباً في جميع المجالات منذ توحيد الوطن على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.كما بارك الأمين العام، والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية بندر بن علي بن مراد رضا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وللشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني الـ89، داعياً الله تعالى أن يديم الأمن والرخاء على المملكة وأهلها وأشقائها والعالم.وأفاد رضا أن الغرفة العربية البريطانية شاركت المملكة العربية السعودية فرحتها واحتفالها بهذه المناسبة المهمة، وقامت برفع علم المملكة، فوق مقرها بلندن يوم الاثنين 23 سبتمبر تقديراً لدور المملكة واحتفاء بمناسبة قيامها ووحدتها.وأكد بندر رضا وقوف الغرفة العربية البريطانية مع قوة اقتصاد المملكة العربية السعودية في جميع الأوقات ومع كل الدول العربية الأخرى.// يتبع //14:08ت م0131

من جهته، قال مدير مكتب الخطوط الجوية العربية السعودية، بالمملكة المتحدة وإيرلندا سلطان علي عطيفي إن هذه المناسبة الغالية حلت على قلوبنا لنستشعر جميع نعم الله تعالى علينا، ونشكر المولى -عزّ وجل- على توحيد الوطن على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ولنحمد الله على ما نحن فيه من خير و أمن وأمان ورخاء وتقدم بهمة عالية في سيرها منذ قيامها نحو القمة في عهدها الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.وأوضح عطيفي أنه عام يأتي تسابق فيه المملكة الزمن في كل المجالات بخطط تنموية ورؤية طموحة تعانق السماء، وأن الشعب السعودي الكريم يقف مع قيادته الرشيدة في كل مواقفها وثوابتها، وأن الجميع يدعم رؤية المملكة 2030 التي سيوافق عندها احتفالنا بيومنا الوطني الواحد بعد المئة لدولةٍ بُنيت على أسس راسخة بسواعد قيادتها وأبنائها وأن الجميع يفدي الوطن بكل ما يملك للدفاع عن حياضه وأمنه واستقراره.بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية، عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة، عن فخره واعتزازه بما حققته المملكة منذ تأسيسها، ورافعاً بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي والمقيمين على أرض المملكة والأمتين العربية والإسلامية.وقال الربيعة: إن هذا اليوم عزيز على قلب كل مواطن سعودي ، وبما فتح الله علينا بتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -رحمه الله - ووحدنا على كلمة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله) بوطن غالٍ يحكم بشرع الله بالعدل والحق والإحسان. ولقد أنعم الله تعالى علينا بخيرات كثيرة أعظمها وحدة الكلمة والأمن والنعم التي لا تعد ولا تحصى، حيث يرفل الوطن وأهله- ولله الحمد- بالخير والعز والرفاهية والعيش الرغيد.وبين أن المملكة - بفضل الله- رسخت العلم والنهضة الاجتماعية والاقتصادية والصناعية والصحية وفي جميع المجالات الأخرى في وقت قصير بنهضة شاملة، وذلك عبر البرامج التنموية التي تُطبق في جميع مناطقها، وأتت ثمارها، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت من الدول الرئيسة في العالم على المستوى الاقتصادي، فهي أحد أعضاء مجموعة العشرين، وتتقدم إلى الأمام بثبات لتحقيق رؤية المملكة 2030.من جهته ،أعرب المبتعث من جامعة بيشة لجامعة إكستر في بريطانيا محمد بن عبدالله الأحمدي عن اعتزازه وفخره وسعادته باليوم الوطني الـ89 للمملكة ومعبراً عن مشاعره الفياضة في يوم توحيد الوطن.ونقل الأحمدي عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- قوله:"أبوابنا مفتوحة"، وعن سمو ولي العهد "همتنا كجبل طويق"، كلمات راسخة وقيم متأصلة للمواطن والعالم بأسره، حامداً الله تعالى على نعمة وحدة الوطن وتقدمه وازدهاره ونمائه وقوته وأمنه واستقراره.// يتبع //14:08ت م0132

وقدم الرئيس التنفيذي للخليج للمؤتمرات عبدالخالق محمد التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 عاماً على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله- ومن بعده أبناؤه البررة، مشيراً إلى أن المملكة اليوم تقول كلمتها، وهي تخطو خطوات رائدة وثابتة صوب بناء الدولة العصرية، والتربع على القمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، فهنيئاً للمملكة بلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي، ومبعث الرسالة المحمدية بالقيادة العظيمة، التي ظلت تراعي مصلحة الوطن والمواطن، وهنيئاً للقيادة بالشعب العظيم، فالشعوب القوية لا ترضى من الأشياء إلاَّ بأعلاها وأفضلها وتمضي إليها بهمة حتى القمة.كما قدم رئيس المركز الدولي للتسامح في بريطانيا الدكتور نبيل الحيدري التهنئة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها بمناسبة يومها الوطني الـ89، مشيداً بما حققته المملكة منذ تأسيسها حتى وقتها الزاهر من تقدم اقتصادي وثقافي وحضاري، وإنجازات تجعل كل عربي وصديق ومحب يشعر بالفخر بما حققته المملكة بأيد قيادتها وأبنائها.وقال الدكتور الحيدري: بكل فخر واعتزاز أبارك لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله تعالى- وللشعب السعودي الكريم بتحقيق الإنجازات الداخلية والخارجية على مختلف الأصعدة وتمثل القيادة للأمتين العربية والإسلامية بكل فخر واعتزاز واستحقاق.وختم تصريحه بدعاء الله تعالى بأن يحفظ المملكة وشعبها وأمنها وخيراتها وعزها لتقف قوية وعزيزة وشامخة وتصد كل معتد.من جهتها، أعربت المواطنة السعودية مزنة بنت علي السحيباني عن مشاعر الفرح والاعتزاز باليوم الوطني الـ89 للمملكة وما حققته منذ تأسيسها على يد المغفور له -بمشيئة الله - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود - رحمه الله - وما سار عليه أبناؤه البررة - رحمهم الله جميعا- إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تنمية الوطن وتقدمه وازدهاره ووصوله - بفضل الله تعالى - إلى ما وصل إليه من تقدم ونما وتطور، وما رسمته القيادة الحكيمة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.// انتهى //14:08ت م0133