الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسقدم نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر التهنئة لسمو الأمير نواف بن محمد بن عبد الله بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى, خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد أمس.وارجع ابن ناصر هذا الاستحقاق لسنوات الخبرة التي يمتلكها الأمير نواف بن محمد في خدمة الرياضة خاصة ألعاب القوى على الصعيدين المحلي والخارجي، مؤكداً أن هذا الاستحقاق جاء تقديراً لمكانة المملكة الدولية ودورها الكبير في دعم الأنشطة الرياضية الدولية, ويضاف لمكانة القيادات الرياضية السعودية في المنظمات القارية والدولية، متمنياً له دوام التوفيق في مشواره القادم في خدمة رياضة ألعاب القوى وبرامجها على الصعيد الدولي.// انتهى //14:12ت م0134