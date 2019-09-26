جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساختتمت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم ، دورة أساسيات صيانة الأجهزة الإلكترونية ، التي نُفذت بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر لمنسوبي القوات البحرية الملكية السعودية .وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي ، أن الدورة التي استمرت أربعة أسابيع ، نُفذّت من قبل مختصين من مدربي الكلية ، مشيداً بدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لجميع البرامج التي تنفذها الكلية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة ، وجهودها الرامية لتفعيل البرامج التدريبية المختلفة وفقا لأحدث التجهيزات التقنية الحديثة ، والاستفادة من التجارب العالمية والخبرات المتخصصة ،لتأهيل الكوادر الوطنية للمساهمة في دفع عجلة التنمية .وجرى تسليم الشهادات للمتدربين من قِبل مدير مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر المهندس سعود بن عبدالعزيز خوتنلي .// انتهى //14:13ت م0135