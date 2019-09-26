عام / كلية الاتصالات بجدة تختتم دورة أساسيات صيانة الأجهزة الإلكترونية
الخميس 1441/1/27 هـ الموافق 2019/09/26 م واس
جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس
اختتمت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم ، دورة أساسيات صيانة الأجهزة الإلكترونية ، التي نُفذت بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر لمنسوبي القوات البحرية الملكية السعودية .
وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي ، أن الدورة التي استمرت أربعة أسابيع ، نُفذّت من قبل مختصين من مدربي الكلية ، مشيداً بدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لجميع البرامج التي تنفذها الكلية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة ، وجهودها الرامية لتفعيل البرامج التدريبية المختلفة وفقا لأحدث التجهيزات التقنية الحديثة ، والاستفادة من التجارب العالمية والخبرات المتخصصة ،لتأهيل الكوادر الوطنية للمساهمة في دفع عجلة التنمية .
وجرى تسليم الشهادات للمتدربين من قِبل مدير مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر المهندس سعود بن عبدالعزيز خوتنلي .
// انتهى //
14:13ت م
0135