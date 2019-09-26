بريدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, ومديري الجهات الحكومية ومنسوبي المركز , اليوم, القاعة التعليمية بمركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة, والتي جهزت بدعم من محمد بن إبراهيم الخضير.واستمع سموه بعد تدشين القاعة لشرح مفصل من قبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق عن التجهيزات التي قدمت في القاعة التعليمية التي احتوت على أحدث الأجهزة والخدمات وتتسع لـ65 متدربا ومتدربة, ومتاحة لكافة مقدمي الخدمات غير الربحية وللقطاعات الحكومية بالمنطقة, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته وتدشينه واهتمامه الدائم بقطاع التنمية بالمنطقة, مثنياً لسموه على الدعم الذي قدمه الوجيه محمد بن إبراهيم الخضير وتكفله بتجهيز القاعة وتجهيزها بأحدث التقنيات وما يتناسب مع هذه المرحلة, ودعمه الدائم للعمل الاجتماعي والتطوعي بالمنطقة.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أن تجهيز مثل هذه القاعات التعليمية لخدمة القطاع غير الربحي بالمنطقة بدعم محمد الخضير يعكس روحاً عالية وتكاتفاً إيجابياً بين أبناء هذه المنطقة لخدمة الأعمال الاجتماعية والتطوعية بها, موجهاً بإطلاق اسم محمد الخضير على القاعة التعليمية بمركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة, مقدماً شكره وتقديره له ولكافة أبنائه ولمدير ومنسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على تلك الأعمال المباركة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //14:13ت م0136