القاهرة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسعقدت جمعية الأمناء العامون للبرلمانات العربية في إطار مؤتمرها السنوي السابع المنعقد بالقاهرة ورشة عمل اليوم في مقر جامعة الدول العربية، حول انظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية.وناقشت الورشة دراسة حول أنظمة شؤون الموظفين في أمانات البرلمانات العربية قدمها الدكتور سعيد عبد العال الأمام من مصر، حيث استعرض فيها تجارب عدد من الدول العربية في هذا المجال.وتضمنت الدراسة عددًا من المحاور حول كفاءة العاملين في الأمانات العامة وكيفية اختيار عناصرها دون إهدار المال، مستعرضة طرق زيادة هذه الكفاءة والتركيز في العمل إلى جانب حصر الأهداف وتحديد الأولويات المطلوب انجازها بما يسهم في توفير رؤية واضحة للعاملين في الأمانات العامة.واتفق المشاركون بالورشة في ختام أعمالها على تشكيل لجنة من ثلاث جهات جغرافية مختلفة تمثل مختلف ارجاء العالم العربي لوضع دراسة استرشاديه حول انظمة شؤون الموظفين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية.// انتهى //14:14ت م0137