نجران 27 محرم 1441هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على صناعة التميز، وخلق فرص المنافسة، لتعزيز اقتصاد وتجارة المنطقة، وتحقيق التقدم لها.جاء ذلك خلال اطلاع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على تقرير عن أنشطة ومشاركات الغرفة التجارية الصناعية بنجران، قدمه رئيس مجلس إدارة الغرفة، محيميد بن صالح آل شرمة، بحضور الأمين العام للغرفة، عبدالله بن صالح الصقري، مشيدًا سموه بالخطة التي أعدها المجلس لاستيعاب شباب وسيدات الأعمال، وتهيئة الفرص لهم.وهنأ سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء، الأمين العام للغرفة، بمناسبة تكليفه حديثًا، معربًا عن أمنياته له بالتوفيق في خدمة رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، بما يصب في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية.// انتهى //14:14ت م0138