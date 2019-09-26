نجران 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأقامت جمعية المستودع الخيري الأهلية بمحافظة شرورة أمس ، برنامجاً ترفيهياً للأيتام ، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، وذلك بمركز المساء الترفيهي بالمحافظة .وأوضح مدير الجمعية حسن بن سعيد آل علوان أن البرنامج الترفيهي للأيتام اشتمل على عدد من المسابقات الثقافية ، والمحاضرات التوعوية ، والفقرات الترفيهية ، والعروض المسرحية ، تخللها توزيع الهدايا على المشاركين .وأكد أن تزامن هذا البرنامج مع اليوم الوطني يُعد انعكاساً لما يحظى به الأيتام من اهتمام منقطع النظير من لدن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وبتوجيهات من سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، وسمو نائبه، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، مثمناً الاهتمام بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا لتكون لبنةً في بناء الوطن، سائلاً المولى أن يحفظ البلاد من كل مكروه وأن يكتب النصر والتمكين للجنود المرابطين ويتقبل الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته .// انتهى //14:15ت م0139